Зеленский назвал свое самое большое разочарование и самый страшный день с начала полномасштабной войны 24 февраля, 18:49 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем самом большом разочаровании и самом страшном дне за время полномасштабной войны, развязанной Россией.

Во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля Зеленский заявил, что его разочаровали все чиновники и госслужащие, которые уехали из Украины год назад: «Все те… кто должен руководить страной или охранять ее, сражаться за нее [и уехали]. Все эти люди меня разочаровали».



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На вопрос о самой большой ошибке глава государства сказал, что, по его мнению, «их было достаточно».

«Я живой человек (как бы кто там не хотел), поэтому, уверен, я каждый день совершаю ошибки… Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок», — добавил Зеленский.

Также президенту задали вопрос о самом страшном дне: «Наверное, Буча. То, что я увидел, в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там — он на земле».

