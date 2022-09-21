Telegram все знает. Рейтинг cамых популярных ТГ-каналов и почему они стали источниками новостей № 1 21 сентября, 08:30 Эксклюзив НВ Более 60% украинцев в возрасте от 15 до 64 лет пользуются Telegram, считают опрошенные эксперты (Фото:Коллаж НВ)

За время полномасштабной войны соцсети превратились в главных информаторов для украинцев, обогнав даже ТВ. А важнейшим среди них оказался Telegram.

Население двух городов-миллионников — такое число поклонников собрал канал Труха, самый популярный Telegram-ресурс Украины: на него, по данным исследования Telemetrio и Детектор медиа, уже подписались 2,37 млн. человек. Только за последний месяц эта аудитория выросла почти на 170 тыс.



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Полномасштабная война сменила информационные вкусы населения страны: на смену телевизору, как способу получить самые актуальные новости, пришел интернет. Точнее, соцсети.



По данным июльского опроса КМИС, 59% респондентов отнесли их к топ-2 своих источников знакомства с новостями. Общенациональный телемарафон Єдині новини таковым назвали 43%.



48% потраченного на новости времени респонденты опроса КМИС проводили в соцсетях, еще 34% тратили на просмотр теленовостей, и лишь 11% оставляли специализированным сайтам.



При этом главным информатором среди соцсетей стал Telegram: 44% украинцев, по данным КМИС, отдали предпочтение именно детищу россиянина Павла Дурова. По 36% получили оказавшиеся на втором месте по популярности Facebook и Youtube.



Агентство Plusone social impact, исследующее миграцию украинских пользователей в соцсетях, еще в июле заметило, что с начала полномасштабной войны активная национальная аудитория Instagram упала на 2,5 млн, а Facebook — на 150 тыс.



За этот же период среднее число подписчиков отдельного ТГ-канал в Украине удвоилось — с 9 тыс. до 18 тыс., — такую оценку озвучили в компании Telemetrio, которая исследует Telegram-аудиторию.

«Сейчас это один из наиболее удобных способов получения новостей о текущей ситуации: появилось множество новостных Telegram-каналов, а также собственные правительственные каналы, которые были внедрены для информирования населения», — ранее сказал Антон Пигида, главный методолог компании Kantar Украина.

Данные проекта Kantar CMeter показывают: с февраля этого года время, которое украинцы проводят в ТГ, выросло в восемь раз — до 40 минут в день.



Еще в июне Telegram сообщил о преодолении отметки в 700 млн пользователей в месяц, среди которых 6%, по информации аналитической платформы SimilarWeb, составили украинцы.



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