09 октября 2018, вторник

Самопомич и ДемАльянс создали политический союз и решили поддержать кандидатуру Садового на президентских выборах

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Садовый станет единым кандидатом на президентских выборах от двух политических сил

Садовый станет единым кандидатом на президентских выборах от двух политических сил

Партии Самопомич и ДемАльянс подписали соглашение о политическом союзе.

Как сообщили в пресс-службе Самопомочи, партии также договорились о совместном участии в президентских, парламентских выборах 2019 года, а также местных выборах 2020 года.

Кроме того, они приняли решение поддержать на президентских выборах мэра Львова и лидера Самопомочи Андрея Садового.

Сопредседатель ДемАльянса Василий Гацько заявил, что новосозданный политический союз открыт для всех демократических и независимых от олигархов политических сил.

Ранее Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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