Самопомич и ДемАльянс создали политический союз и решили поддержать кандидатуру Садового на президентских выборах

Партии Самопомич и ДемАльянс подписали соглашение о политическом союзе.
Как сообщили в пресс-службе Самопомочи, партии также договорились о совместном участии в президентских, парламентских выборах 2019 года, а также местных выборах 2020 года.
Кроме того, они приняли решение поддержать на президентских выборах мэра Львова и лидера Самопомочи Андрея Садового.
Сопредседатель ДемАльянса Василий Гацько заявил, что новосозданный политический союз открыт для всех демократических и независимых от олигархов политических сил.
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Ранее Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
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