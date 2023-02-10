Зеленский о поставках боевой авиации: «Мы получили хорошие сигналы, но надо еще поработать»

10 февраля, 19:48
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 февраля, сообщил, что Киев получил хорошие сигналы в вопросах поставок боевой авиации, но над этим вопросом еще нужно поработать.

«Мы получили хорошие сигналы — в отношении дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества — боевой авиации. Но над этим надо еще поработать», — сказал он вечернем видеообращении.

Видео дня

Президент также поблагодарил украинских летчиков и всех бойцов Воздушных сил, которые защищают украинское небо.

«Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья! Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может показаться», — отметил он.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Накануне Зеленский по итогам поездки в Брюссель говорил, что есть «определенные положительные решения» в вопросе передачи истребителей.

По данным агентства Bloomberg, европейские лидеры четко дали понять Зеленскому, что готовы оказать больше военной помощи Украине, но до сих пор никто не обязывался предоставить истребители.

https://www.youtube.com/embed/gQwKw6-lqf8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Самолеты Владимир Зеленский

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