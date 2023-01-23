Вопрос передаче Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки — Кулеба 23 января, 20:18 Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос передаче ВСУ западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки.

В эфире телемарафона Кулеба отметил, что осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила — дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

«Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность», — сказал министр.

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Кулеба отметил, что вопрос передаче ВСУ самолетов сдвинулся с мертвой точки.

«Когда она (тема самолетов — ред) будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы быстро придем к результату», — добавил он.

Инфографика: НВ

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.