Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до решения предоставить самолеты 18 февраля, 17:40 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Украина предлагает партнерам, которые планируют предоставить авиацию, сначала начать обучение украинских пилотов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это занимает больше времени, чем танки. Мы это понимаем», — сказал Кулеба.

Он отметил, что первым шагом является обучение пилотов. По словам Кулебы, раньше сначала принималось решение о предоставлении Украине определенного типа оружия, а затем начиналось обучение. Но это приводило к потере времени.

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«Поэтому мы предлагаем начать с обучения. Это наша просьба ко всем нашим друзьям, которые потенциально могут поделиться с нами самолетами: начать обучение как можно скорее без того, чтобы брать на себя сейчас какие-либо дополнительные обязательства», — сказал министр.

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Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в поставках истребителей из США, Британии, Франции и Германии. Он добавил, что самолеты могут быть использованы для поражения вражеских ракет, а также важны для проведения контрнаступления ВСУ.