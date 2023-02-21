Не только одними танками и F-16. Нам нужны минометы в тысячах единиц — интервью NV с Костенко 21 февраля, 17:17 Эксклюзив NV Украинский танк на линии фронта недалеко от Бахмута, Донецкая область, 17 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Роман Костенко, нардеп, секретарь комитета ВР по национальной обороне, безопасности и разведке, рассказал в интервью Radio NV, как россияне пытаются накопить резервы и силы для стратегической победы и как Украина работает над увеличением военной помощи Запада.

— Мы, конечно, все живо обсуждаем визит президента США Джозефа Байдена в Киев. На самом деле, это важное действие в поддержку Украины. Для вас, как для человека с опытом работы в специальных службах, этот визит также стал абсолютной неожиданностью?

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— Нет, он не стал, я только приехал с Мюнхенской конференции и вчера, когда выступал на одном из телеканалов в марафоне, я сказал, что в кулуарах ходили слухи о том, что президент Байден в рамках своего визита в Польшу может посетить Украину. Конечно, никто не говорил, что это на 100%, но об этом мы говорили, и я надеялся на то, что он будет. И видите, действительно президент приехал, это очень хорошо для Украины, вы правильно говорите.

— Объявленный пакет помощи на вас произвел впечатление?

— Там на 100 миллионов долларов, то, что он сказал о HIMARS или еще что-то дополнительное? Я просто в дороге из Мюнхена сейчас, возможно, не все знаю.

— 500 миллионов, но что интересно, речь идет о количестве техники. В частности, танков, объемом 700 единиц. Но это речь идет о танковой коалиции, не только от США, от разных стран, поддерживающих Украину.

— Да, я слышал эту цифру о 700 танках, это весомый аргумент в сторону Российской Федерации. Это может сделать сейчас, при наличии тех танков, которые у нас сейчас есть и тех, что есть в Российской Федерации, сейчас это может сделать паритет именно по количеству. А по качеству, конечно, с помощью этих танков можно даже выйти вперед, если Россия не добавит каких-то еще танков. Это весомый аргумент, который позволит нам не только удержать территории, но и говорить о деоккупации.

— А ведь речь идет о тысячах бронемашин, что также является существенной поддержкой на фронте. Как вы считаете, то, что сейчас у нас происходит в войне, на восточном фланге в частности Бахмут, Угледар, другие города. На фоне этого визита президента Соединенных Штатов, это может быть как-то взаимосвязано?