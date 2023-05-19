Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 — Ермак 19 мая, 19:48 Джо Байден и Владимир Зеленский возле Михайловского собора в Киеве (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита на саммит G7 в Хиросиме.

Об этом сообщил в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП подтвердил, что Зеленский примет участие на саммите G7 и встретится с Байденом.

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«Президент будет встречаться с президентом Байденом в ближайшие дни», — сказал Ермак.

Он уточнил, что президенты будут обсуждать поддержке «коалиции истребителей» со стороны США и других вопросах.

«Но уже сегодня можно сказать официально про создание коалиции самолетов. У Украины очень скоро будет все необходимое, чтобы защитить наше небо», — сказал глава ОП.

По данным СМИ, США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. В материале говорится, что они не примут участие в будущем украинском контрнаступлении.

Ранее Зеленский сообщил, что США и Джо Байден поддержали международную коалицию истребителей. 16 мая президент Украины говорил, что Нидерланды, Франция и Великобритания также поддержали коалицию истребителей. Лондон и Париж пока подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, некоторые страны готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции.

Накануне Yahoo News со ссылкой на внутреннюю оценку ВВС США сообщило, что украинские пилоты могут закончить обучение на F-16 всего за четыре месяца.