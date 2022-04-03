Нам не нужны миллионы бронежилетов, дайте ракеты и самолеты — Зеленский обратился к партнерам

3 апреля, 03:06
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников передать Украине тяжелое вооружение и самолеты для защиты страны от полномасштабного вторжения России. Интервью главы государства Fox News опубликовано в его Facebook.

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Зеленский подчеркнул, что без тяжелых вооружений Украине тяжело воевать против «одной из самых сильных армий мира».

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«Наши военные, люди, солдаты сильнее РФ, но у них [оккупантов] намного больше оружия, поэтому силы неравны… Тяжелое вооружение даст нам возможность говорить с ними за столом переговоров. Нам не нужны миллионы качественных бронежилетов или шлемы специального бренда. Дайте нам ракеты, самолеты. Не можете дать нам F-18 или F-19 — дайте нам старые советские самолеты. Дайте мне что-то для защиты моей страны», — призвал президент.

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https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/395231849101509

ВСУ запрашивают более современные истребители и средства ПВО у союзников с самого начала полномасштабной войны, поскольку военно-воздушные силы РФ «имеют доступ к более совершенным радиолокационным и ракетным технологиям». Несмотря на это, ВВС Украины успешно защищают украинское небо и уничтожают вражескую авиацию.

Ранее Владимир Зеленский критиковал иностранных партнеров, которые до сих пор не передали Украине танки и самолеты, необходимые для деблокады Мариуполя.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Самолеты Владимир Зеленский Война России против Украины

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