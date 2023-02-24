Зеленский намекнул, что еще три страны в Европе готовы обучать украинских пилотов 24 февраля, 21:27 Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля.

«Сегодня у меня была встреча с премьер-министром Польши [Матеушем] Моравецким. Мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть… реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами — не буду говорить, с какими — будет возможность получить эти учения и самолеты — дыма без огня не бывает… Мы хотим ускорить эти процессы. Они сложные, но это и есть комплексная защита неба», — сказал глава государства.



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Польский премьер-министр, который 24 февраля посетил Киев, ранее объявил, что Варшава готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.



Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

