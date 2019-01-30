"Самодеятельность": Геращенко прокомментировала мирный план Сайдика по Донбассу Вчера, 15:42 644 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko/Facebook Геращенко раскритиковала Сайдика за мирный план по Донбассу Iryna Gerashchenko/Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что мирный план для Украины, предложенный представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком, - это "самодеятельность".

У себя в Facebook Геращенко написала, что Сайдику стоит сосредоточиться на своих прямых обязанностях, в частности, "приложить максимум усилий для конструктивной работы минских групп, перестать панически бояться россиян, способствовать разблокированию освобождения заложников и реальному прогрессу в вопросах безопасности".



"Мы, участники минских групп, с удивлением прочитали, что представитель председательствующей в ОБСЕ Мартин Сайдик...печатает "мирный план для Украины", почему-то, в австрийском издании. Это выглядит… как самодеятельность. Ведь соответствующего мандата ни от ОБСЕ, ни от Нормандского формата у представителя ОБСЕ в ТКГ нет", - отметила она.

По ее словам, накануне заседаний групп ТКГ в Минске, она направила Сайдику очередное письмо с просьбой добиться от представителей РФ ответа на украинское предложение "отдать осужденных граждан РФ и забрать политзаключенных Кремля".

"И мы искренне ждем от посла Сайдика ответственного заявления о деструктивной позиции РФ, как на Донбассе, так и в группах, и активной позиции - на ТКГ. Чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Чтобы работал режим тишины. А мирный план у нас есть. И его обнародовал президент Порошенко, и не в австрийской газете, а с трибуны ООН. Мы давно выступаем за введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Правда, блокирует это одна страна - РФ", - подчеркнула Геращенко.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.