Саммит с ЕС в Киеве. Неделя будет евроинтеграционной, Украина ждет новостей — Зеленский 31 января, 23:34 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

По итогам саммита Украина — ЕС Киев ожидает позитивных решений от Евросоюза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 31 января.

Глава государства рассказал, что Украина заканчивает подготовку к саммиту с ЕС, который пройдет на этой неделе.



«В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогрессу, который очевиден — даже несмотря на полномасштабную войну», — сказал Зеленский.

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До этого издание Euractiv со ссылкой на проект коммюнике сообщило, что на саммите Украина-ЕС отметят прогресс Киева в реформах, но обещаний по поводу возможных сроков евроинтеграции ожидать не стоит.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 2 февраля пройдут первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией. 3 июля в Киеве состоится саммит Украина—Евросоюз.

Издание Politico сообщало, что в феврале в Киев приедет большая делегация Еврокомиссии — до 15 человек.



Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет попросил Еврокомиссию отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах к соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».



Зеленский считает, что Украина уже в 2023 году должна выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС.