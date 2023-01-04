Кулеба назвал темы, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС в феврале 4 января, 12:29 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины / Facebook)

Во время саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, речь пойдет не только о вступлении страны в блок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, 4 января.

Как отметил министр, одной из тем станет формула мира для Украины.

«Важная тема саммита — предвступительные переговоры вступления Украины в ЕС. На саммите речь будет идти об имплементации формулы мира президента Зеленского и усилении санкций против России», — сказал Кулеба.

Видео дня

22 декабря пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в Брюсселе. Однако 2 января в Офисе президента Украины сообщили, что мероприятие проведут в Киеве.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.