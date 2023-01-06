Вступление в Евросоюз. На саммите Украина-ЕС могут оценить прогресс Киева — Стефанчук 6 января, 15:30 Руслан Стефанчук (Фото:Верховная Рада Украины)

В Верховной Раде считают, что запланированный на 3 февраля саммит Украина-ЕС может дать оценку, как украинская сторона выполняет рекомендации Европейской Комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом в пятницу, 6 января, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.



«Я думаю, что на этом саммите уже могут быть даны оценки прогресса по выполнению, потому что такая договоренность вроде бы есть. Поэтому мы будем ждать со стороны Европейского Союза справедливой, честной, равной оценки наших стараний», — сказал Стефанчук, добавив, что саммит состоится в Киеве.



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Также он выразил надежду на то, что председательство Швеции и Испании в Совете ЕС в 2023 году будет способствовать получению Украиной полноценного членства в Европейском Союзе.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

22 декабря пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в Брюсселе. 2 января в Офисе президента Украины отметили, что мероприятие проведут в Киеве. Позже DW со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза сообщило, что место проведения саммита еще не решено.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что во время мероприятия речь пойдет не только о вступлении страны в блок. В частности, одним из вопросов станет формула мира для Украины.