Зеленский подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

16 июня, 00:04
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Об этом глава государства написал в Twitter в среду, 15 июня:

«С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Германии Олафа Шольца — в саммите G7, от генсека НАТО Йенса Столтенберга — в саммите НАТО в Мадриде».

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1537151226378338305

Ранее 15 июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский будет приглашен на саммит в Мадриде 29−30 июня «в любом формате».

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усомнился в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде возможны какие-либо прорывные решения по Украине. По его словам, в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите, нет ни одного мощного решения, которое касается Украины.

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https://www.youtube.com/embed/CAJUYEC_k1Y
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Саммит Йенс Столтенберг Владимир Зеленский

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