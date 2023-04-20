30 стран мира готовы взять шефство над пострадавшими регионами Украины — Шмыгаль

20 апреля, 21:59
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Выступление президента Владимира Зеленского на Международном саммите городов и регионов в Киеве (Фото:Офис президента)

Выступление президента Владимира Зеленского на Международном саммите городов и регионов в Киеве (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об итогах Международного саммита городов и регионов, который прошел в Киеве в четверг, 20 апреля.

У себя в Telegram глава Кабмина сообщил о подписании совместной декларации при участии 30 стран мира, Совета Европы, Евросоюза и Европейского комитета регионов. Она подтверждает готовность брать патронат над регионами, пострадавшими от полномасштабного вторжения России.

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Также на саммите было подписано 11 соглашений между украинскими регионами, городами, громадами и иностранными партнерами и согласовано принципы «горизонтального партнерства».

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«Это Build back better, верховенство права, нерушимость местного самоуправления, привлечение широчайшего круга участников», — написал премьер.

Во время саммита представили концепцию Регионального офиса международного сотрудничества — создания сети площадок для коммуникации местной власти с иностранными партнерами.

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На саммите в том числе выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 20 апреля прибыл с визитом в Киев. Также на мероприятии присутствовала мэр Парижа Анн Идальго, которой президент Владимир Зеленский вручил награду города-спасителя за большую энергетическую поддержку Украины.

В саммите участвовали более 250 представителей муниципалитетов из более чем 50 стран мира.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кабинет министров Украины Поддержка Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины Восстановление Украины

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