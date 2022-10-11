Зеленский предложил лидерам G7 направить международную миссию на границу Украины и Беларуси

11 октября, 17:12
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию.

Глава государства отметил, что Россия, которая косвенно уже втянула Беларусь в свою войну против Украины, пытается сделать это прямо с помощью провокации о якобы планировании «удара» по территории Беларуси со стороны Украины.

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Он подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси и что нашу страну интересует только восстановление своей территориальной целостности.

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«…Чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами», — предложил Зеленский и попросил лидеров G7 поддержать инициативу.

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Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск.

https://www.youtube.com/embed/0DkM0xqV4T4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Большая семерка Беларусь G7 Владимир Зеленский Украинско-белорусская граница Российские военные провокации Война России против Украины

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