Зеленский онлайн примет участие в саммите G7 21 марта, 23:13 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский выступит онлайн на саммите лидеров Большой семерки, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который 21 марта посетил Украину, сотрудничество в рамках председательства Японии в Группе семи. Он принял приглашение онлайн принять участие в саммите G7.

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В вечернем обращении президент Украины рассказал, что обсудил с Кисидой безопасностные, политические, санкционные, экономические и гуманитарные вопросы, а также сообщил, что Япония готова присоединиться к восстановлению Украины и «активнее мобилизовать мир для международного порядка, защиты от агрессии и российского террора».

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Владимир Зеленский дистанционно примет участие в саммите ЕС в Брюсселе 23−24 марта.