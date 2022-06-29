Зеленский назвал условия для своего участия в саммите G20 в Индонезии 29 июня, 18:11 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Участие Украины в саммите Большой двадцатки в ноябре 2022 года в Индонезии будет зависеть от ситуации с безопасностью и состава участников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве в среду, 29 июня.



«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы 20. Конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита», — сказал глава государства.

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Президент Индонезии приехал в Украину 29 июня. Он посетил Ирпень Киевской области, разрушенный российскими оккупантами. Позже Джоко Видодо намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите G20 в Индонезии не будет оккупантов. Кроме президента Украины, Индонезия пригласила на саммит Путина, и тот принял приглашение. Видодо утверждал, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Помощник главы кремлевского режима Юрий Ушаков утверждает, что его «пока приглашают в очном формате», но в Кремле еще не знают, каким будет формат участия Путина.

При этом премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня заявил, что Джоко Видодо исключает личное присутствие Путина, но тот, возможно, включится дистанционно.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.



По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну против Украины.



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