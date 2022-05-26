Саммит ЕС: Украине пообещают больше оружия, а призывать к прекращению огня не будут — СМИ 26 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Лидеры стран ЕС готовы к реализации мер по конфискации российского имущества в Европе (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

В распоряжении журналистов оказался проекту решения саммита лидеров Евросоюза, который стартует 30 мая.

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Как сообщает издание EUobserver, европейские страны готовят новый пакет военной и финансовой помощи для Украины и предложения по ужесточению санкция против РФ.

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Согласно документу, Евросоюз твердо «поддерживает ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии» и намерен продолжить вооружать ВСУ.

Кроме того, лидеры стран ЕС готовы к реализации законных мер по конфискации российского имущества в Европе, чтобы в дальнейшем использовать замороженные активы для восстановления Украины.

В подготовленном проекте решения также резко критикуется шантаж кремлевского режима по поводу блокирования экспорта украинского зерна, последствием которого может стать глобальный продовольственный кризис.

«Европейский совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственного производства в Украине и призывает к созданию новых сухопутных путей, в частности, к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям», — настаивают в ЕС.

При этом скандальная инициатива Италии, Венгрии и Кипра внести в документ призыв к Украине и РФ по поводу немедленного прекращения огня была отвергнута.

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