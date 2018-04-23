Саммит Большой семерки впервые прошел при участии Украины: главные подробности

Страны G7 выступили за продолжение санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады на официальной странице в Twitter. В сообщении говорится, что министры иностранных дел саммита G7 во главе с Кристиной Фриланд показали "общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальном суверенитете". Главы МИД отметили, что санкции, наложенные на Россию из-за ее неприемлемых действий в Украине, будут продлены.

Впервые Украина приняла участие во встрече министров иностранных дел G7. Она проходила в Торонто, ведь в этом году клуб возглавляет Канада. Об этом сообщается в сюжете Радио НВ.

Завтрак у Фриланд

Первое мероприятие саммита G7 проходило в форме завтрака, на котором обсуждали отношения Украины и России. Встреча была неформальной и прошла дома у министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, которая имеет украинские корни. Министр сама приготовила завтрак и приняла коллег у себя на кухне. В частности, участники обсудили новые вызовы, которые несет гибридная российская агрессия, необходимость сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности, продолжение санкционного давления на Россию и поддержку реформ в Украине. Кроме того, министры иностранных дел затронули вопрос перспективы миротворческой миссии на Донбассе. В итоге встречи глава МИД Павел Климкин отметил, что Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по Большой семерки атаку на Украину рассматривают, как нападение на этот свободный демократический мир. На саммите G7 Климкин планирует обсудить судьбу политзаключенного Владимира Балуха, дело об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и химическую атаку в Сирии.

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После встречи Павел Климкин отметил, что страны Большой семерки соглашаются с позицией Украины по совершению миротворческой миссии на Донбассе. Участники G7 считают, что сначала надо достичь базовой безопасности (в частности, надо остановить работу тяжелого вооружения и жестко контролировать этот вопрос), после этого - установить контроль над оккупированными территориями, ввести полицейский компонент и только потом - готовиться к выборам.

Возможно ли возвращение России к саммиту

Глава украинского МИД отметил, что ситуация, которую на этих территориях создала Россия, неприемлема, поскольку она пытается оставить и укрепить на Донбассе свой протекторат, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступил против возвращения G7 в формат G8 с участием России. Об этом он заявил во время саммита Стратегической семерки. Он отметил, что возвращение РФ возможно лишь при условии, что страна предложит конструктивное предложение по Сирии. В то же время Маас подчеркнул, что Германия стремится выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в комментарии телеканалу 112 Украина сказал, что мир стремится перейти к стратегическим действиям в отношении России. Он подчеркнул, что Украина приняла участие в плановом заседании этого Международного клуба впервые в истории, а до этого наше государство было только участницей отдельной сессии Ad hoc, посвященной украинскому вопросу, которая состоялась четырнадцать лет назад.

"В 2016 году мир помог нам остановить российское наступление, но сейчас пришло время для долгосрочных стратегических решений в отношении России. Это исторический момент, который нам нужно правильно использовать. Мы участвуем в разговоре, потому что наши партнеры чувствуют, что мы можем создать добавленную стоимость. От нас ждут идей и хорошего анализа ситуации", - отметил посол.

Приглашение Украины на встречу глав МИД Большой семерки свидетельствует, что рейтинг Украины на международной арене растет, что продолжает возмущать Россию. Такое мнение в интервью НВ выразил политолог Виктор Каспрук. Он добавил, что встреча глав МИД не так важна, как заседание глав стран, поэтому глобальные вопросы на ней решаться не будут, однако государства таким образом выражают нам поддержку в борьбе с российской агрессией. Каспрук прогнозирует, что в будущем страны Большой семерки могут пригласить к дискуссии президента Петра Порошенко.

Напомним, что в состав G7 входят США, Япония, Германия, Канада, Італия, Франция і Великобритания.