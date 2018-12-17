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"Сам придумал и сам озвучил": Гройсман прокомментировал заявление Лаврова о провокациях на админгранице с Крымом

Сегодня, 15:30
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Гройсман ответил на заявление Лаврова о "провокации, которые готовит Киев"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина якобы готовит провокации на административной границе с Крымом.

По словам Гройсмана, Украина никогда не создавала никаких прецедентов, которые можно было бы расценить как провокации, сообщает Радио Свобода.

"Он (Лавров - ред.) сам это придумал, а потом вышел и сам это озвучил. Третье, чего ему не хватает - это самому и реализовать свой абсолютно неадекватный план", - сказал украинский премьер.

Он отметил, что заявления Лаврова - это "очередная попытка России оправдать свою дикость и нескрываемую российскую агрессию".

"Я бы посоветовал министру сделать все от него зависящее, чтобы украинские моряки были освобождены, а вооруженные силы России, которые сегодня находятся на территории Украины, вернулись домой. Такой вклад в дипломатию будет заслуживать уважение мира", - добавил Гройсман.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае "провокаций" на административной границе с Крымом Украина "получит ответ - мало не покажется".

Теги:   Сергей Лавров Владимир Гройсман Крым Россия

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