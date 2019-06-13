Садовый: Тимошенко своими советами пытается подставить Зеленского
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что советы Юлии Тимошенко Владимиру Зеленскому не выполнять решение Конституционного суда является «сознательной подставой».
Об этом Садовый написал у себя в Facebook.
«Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда — это авантюризм. Или сознательная подстава», — отметил он.
Он также предостерег Зеленского от невыполнения решения Конституционного суда, каким бы оно ни было.
«Выборы — хорошо. Игнорировать решение суда — не хорошо. Все просто», — подчеркнул мэр Львова.
Накануне Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский провели встречу в Администрации президента.
Лидер Батькивщины также посоветовала ему не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.
11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.
Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.