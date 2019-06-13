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Садовый: Тимошенко своими советами пытается подставить Зеленского

Сегодня, 11:26
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Садовый: Тимошенко своими советами пытается подставить Зеленского - фото

Андрей Садовый/Facebook

Садовый считает, что Тимошенко хочет подставить Зеленского

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что советы Юлии Тимошенко Владимиру Зеленскому не выполнять решение Конституционного суда является «сознательной подставой».

Об этом Садовый написал у себя в Facebook.

«Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда — это авантюризм. Или сознательная подстава», — отметил он.

Он также предостерег Зеленского от невыполнения решения Конституционного суда, каким бы оно ни было.

«Выборы — хорошо. Игнорировать решение суда — не хорошо. Все просто», — подчеркнул мэр Львова.

Накануне Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский провели встречу в Администрации президента.

Лидер Батькивщины также посоветовала ему не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

Теги:   Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Андрей Садовый

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