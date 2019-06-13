Садовый: Тимошенко своими советами пытается подставить Зеленского Сегодня, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook Садовый считает, что Тимошенко хочет подставить Зеленского Андрей Садовый/Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что советы Юлии Тимошенко Владимиру Зеленскому не выполнять решение Конституционного суда является «сознательной подставой».

Об этом Садовый написал у себя в Facebook.



«Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда — это авантюризм. Или сознательная подстава», — отметил он.

Он также предостерег Зеленского от невыполнения решения Конституционного суда, каким бы оно ни было.

«Выборы — хорошо. Игнорировать решение суда — не хорошо. Все просто», — подчеркнул мэр Львова.

Накануне Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский провели встречу в Администрации президента.

Лидер Батькивщины также посоветовала ему не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.