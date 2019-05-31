Садовый сообщил, кто возглавит список и пойдет на парламентские выборы от Самопомочи 31 мая, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Андрей Нестеренко/Пресс-служба ВРУ Андрей Садовый готов возглавить список партии Андрей Нестеренко/Пресс-служба ВРУ

Андрей Садовый в эфире Радио НВ сообщил, кто будет баллотироваться от партии Самопомич в Верховную Раду Украины и кто возглавит ее список.



«Мы решили у себя в партии опробовать открытые списки и сделали первый важный шаг. Все депутаты Верховной Рады нашей Самопомочи прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время уже опубликуем последовательность их номеров, которые они получат», — отметил Садовый.

Второй блок — это лидеры Самопомочи из регионов, которые проходили отбор каждый в своем регионе, а также в макрорегионе в Киеве, сообщил Садовый.

Среди них, по западу победил Виталий Федрин из Тернополя, по центру — председатель Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, по северу — один из лидеров аграрного союза Руслан Хомнич с Волыни, по югу — предприниматель Андрей Дмитриев, Херсонская область, по востоку — Вячеслав Кущинский, Полтава.

«Они являются неизвестными для украинского парламента, но все они известны в своих регионах, в своих ассоциациях, они будут в лидирующем списке нашей партии. Также большая часть мест зарезервирована для общественных деятелей, для лидеров профессиональных сред», — добавил лидер Самопомочи.



Андрей Садовый также отметил, что готов возглавить список партии.

Напомним, что официально вступив в должность президента Украины 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.