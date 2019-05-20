Садовый: Самопомич поддержит отставку Гройсмана 20 мая, 21:28 1395 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook Садовый заявил, что необходимо принять новый Избирательный кодекс Андрей Садовый/Facebook

Лидер партии Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что политсила готова поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает Громадське.

«Это само собой разумеется. Если парламент президент решил распустить, то такая же судьба ждет и правительство. Тем более, он (Гройсман — ред.) уже заявил, что идет на выборы, то все уже есть понятно», — сказал он.

По словам Садового, необходимо принять новый Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками.

Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.