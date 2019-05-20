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Садовый: Самопомич поддержит отставку Гройсмана

20 мая, 21:28
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Садовый: Самопомич поддержит отставку Гройсмана - фото

Андрей Садовый/Facebook

Садовый заявил, что необходимо принять новый Избирательный кодекс

Лидер партии Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что политсила готова поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает Громадське.

«Это само собой разумеется. Если парламент президент решил распустить, то такая же судьба ждет и правительство. Тем более, он (Гройсман — ред.) уже заявил, что идет на выборы, то все уже есть понятно», — сказал он.

По словам Садового, необходимо принять новый Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками.

Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Теги:   Владимир Гройсман Андрей Садовый

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