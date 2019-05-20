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Садовый предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

20 мая, 18:55
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Садовый предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады - фото

НВ

Андрей Садовый

Самопомич призвала президента Владимира Зеленского инициировать на вторник, 21 мая, созыв внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы дать возможность принять закон об открытых избирательных списках, заявил лидер партии Андрей Садовый.

«Объединение „Самопомич“ за досрочные выборы парламента. „Самопомич“ против выборов по старому закону Януковича (а это произойдет, если распустить парламент до изменения закона)», — написал он.

По словам Садового, президент сможет подписать и новый закон, и указ о роспуске парламента «тут же в зале».

Садовый отметил, что политсила готова принять участие в таком заседании в полном составе и проголосовать за изменение избирательного законодательства.

«Такой выход: дает шанс на прогрессивный закон, который президент Зеленский поддерживал во время своей кампании; покажет четко, кто есть кто в Раде; страна получит шанс на нормальный парламент на следующие 5 лет», — написал он, добавив, что в целом они за роспуск и за выборы.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Андрей Садовый

Спецтема   Выборы в Раду

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