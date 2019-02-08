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Садовый: Пора вынести на утверждение вопрос переноса украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Сегодня, 15:46
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Андрій Садовий via Facebook

Садовый прокомментировал вопрос перенос украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый заявил, что пора дебатировать и вынести на утверждение вопрос переноса украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом он сообщил в рамках президентских дебатов на Радио НВ, отвечая на соответствующий вопрос лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

"Когда я приезжаю в Израиль, то для меня Иерусалим - это столица христианства, столица, где рождались многие религии, имеют свои корни. Поэтому я думаю, что этот вопрос пора дебатировать в украинском обществе и выносить на утверждение", - сказал Садовый.

Лидер Самопомочи добавил, что этот вопрос он уже обсуждал с послом Израиля в Украине.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Теги:   Андрей Садовый Радио НВ Тель-Авив Иерусалим

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