Садовый: Пора вынести на утверждение вопрос переноса украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим Сегодня, 15:46 38 Цей матеріал також доступний українською Андрій Садовий via Facebook Садовый прокомментировал вопрос перенос украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим Андрій Садовий via Facebook

Мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый заявил, что пора дебатировать и вынести на утверждение вопрос переноса украинского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом он сообщил в рамках президентских дебатов на Радио НВ, отвечая на соответствующий вопрос лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

"Когда я приезжаю в Израиль, то для меня Иерусалим - это столица христианства, столица, где рождались многие религии, имеют свои корни. Поэтому я думаю, что этот вопрос пора дебатировать в украинском обществе и выносить на утверждение", - сказал Садовый.

Лидер Самопомочи добавил, что этот вопрос он уже обсуждал с послом Израиля в Украине.

Читайте также: Садовый назвал своих кандидатов на ключевые посты в стране

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.