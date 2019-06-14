Садовый отреагировал на заявление Голоса об отсутствии договоренностей с Самопомощью 14 июня, 17:48 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Садовый НВ

Мэр Львова, лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что лидер партии Голос Святослав Вакарчук предлагал ему встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам.

Об этом Садовый заявил в Facebook, в ответ на заявление партии Голос об отсутствии договоренностей с Самопомощью.

«Вчера после эфира программы „Право на владу“ мне позвонил Святослав Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом», — сказал Садовый.



По его словам, еще раньше он «предложил проукраинским неолигархического партиям согласовать по крайней мере мажоритарщиков».

«Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже кое начали действовать совместно, например в Киеве. А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргнет», — сказал он.

Ранее мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округам.

Однако, партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией Самопомич по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.