Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Садовый: Часть нардепов вскоре покинет фракцию Самопомочи в Раде

Сегодня, 12:26
1546
Цей матеріал також доступний українською
Садовый: Часть нардепов вскоре покинет фракцию Самопомочи в Раде - фото

Андрей Садовый/Facebook

Садовый ожидает, что вскоре часть нардепов покинет фракцию Самопомочи

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию Самопомочи и примкнет к другим политическим силам.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время часть народных депутатов от Самопомочи покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал он.

По словам Садового, который также является лидером политсилы, Самопомич ждет внутренняя перегруппировка.

"Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - отметил он.

Теги:   Верховная Рада Партия Самопомич Андрей Садовый

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Геополитика

Вчера, 17:13

img
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем
Страны

Вчера, 22:54

img
Коррупционный скандал в США: голливудская актриса признала себя виновной во взяточничестве
События

Сегодня, 07:22

img
В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84933
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21344
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114