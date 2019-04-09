Садовый: Часть нардепов вскоре покинет фракцию Самопомочи в Раде Сегодня, 12:26 1546 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook Садовый ожидает, что вскоре часть нардепов покинет фракцию Самопомочи Андрей Садовый/Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию Самопомочи и примкнет к другим политическим силам.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



"В ближайшее время часть народных депутатов от Самопомочи покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал он.

По словам Садового, который также является лидером политсилы, Самопомич ждет внутренняя перегруппировка.

"Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - отметил он.