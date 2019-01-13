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Садовый завил о слежке спецслужб

Сегодня, 11:05
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Садовый не сообщил кто и зачем следит

Андрей Садовый/Facebook

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что за ним следят спецслужбы.

Об этом он рассказал Громадському радио.

По словам Садового, 12 января за его автомобилем постоянно следовало другое неизвестное авто. Позже ему сообщили, что это "спецслужбы".

В то же время мэр Лева не указал, кто именно ему сообщил и о каких спецслужбах идет речь.

"Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал - кто? Но дали информацию, что это специальные службы. Хотя должны были сообщить, что они какой-то надзор за мной устанавливают. Но решили, вероятно, это сделать самостоятельно ", - сказал Садовый.

Напомним, партия Самопомощь официально выдвинула кандидатуру мэра Львова Андрея Садового на пост президента.

Ранее партии Самопомощь и ДемАльянс подписали соглашение о политическом союзе.

Партии также договорились о совместном участии в президентских, парламентских выборах 2019 года, а также местных выборах 2020 года.

Ранее Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019. 31 декабря официально стартовала предвыборная кампания.

 

Теги:   Мэр Андрей Садовый

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