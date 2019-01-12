Садовый выступил за объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах Сегодня, 05:22 731 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов к политическому союзу на парламентских выборах, которые состоятся в октябре 2019 года.

Об этом он сообщил Громадському радио.

"Без качественного парламента ничего не будет. Для меня очень важно объединить и Вакарчука, и Гриценко, Демальянс, Силу людей, все вменяемые политические структуры, чтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения", - заявил львовский голова.

Напомним, партия Самопомощь официально выдвинула кандидатуру мэра Львова Андрея Садового на пост президента.

Ранее партии Самопомощь и ДемАльянс подписали соглашение о политическом союзе.

Партии также договорились о совместном участии в президентских, парламентских выборах 2019 года, а также местных выборах 2020 года.

Ранее Садовый заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. 31 декабря официально стартовала предвыборная кампания.