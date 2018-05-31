Садовый: Самопомощь в данный момент не будет объединяться с партией Гриценко

Мэр Львова и лидер Объединения Самопомощь Андрей Садовый заявил, что его политическая партия в данный момент не собирается объединяться с другими политическими силами для участия в президентских выборах 2019 года.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Я это вижу как рекламную избирательную кампанию, где пытаются использовать мое имя без моего согласия. Это в принципе некорректно", — прокомментировал мэр Львова информацию о нескольких установленных в Украине билбордов с призывом к объединению его политической силы с партией Анатолия Гриценко Гражданская позиция.

Андрей Садовый подчеркнул, что Самопомощь является самодостаточной партией, которая имеет свое видение развития страны, и подтвердил участие кандидата от нее в будущих президентских выборах.

Напомним, что ранее вблизи Киева появились билборды с изображением мэра Львова и лидера Объединения Самопомощь Андрея Садового и лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко с лозунгом "Об'єднайтесь заради країни".

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко отверг возможное отношение его с Андреем Садовым к размещению данных билбордов.