30 ноября 2018, пятница

Садовый рассказал, можно ли вернуть Донбасс и Крым при президентстве Путина

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Садовый считает, что вернуть Донбасс и Крым силовым путем будет практически невозможно
Фото: Об'єднання Самопоміч via Facebook

Садовый считает, что вернуть Донбасс и Крым силовым путем будет практически невозможно

Глава партии Объединение Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал возможность деоккупации и возвращения под украинский контроль оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма при правлении президента РФ Владимира Путина.

"Я - реалист. [Путин] не собирается спокойно отдать Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Мы должны понимать, что нашим врагом является ядерная держава, поэтому забрать силой будет фактически невозможно в сегодняшних реалиях. Но Россия имеет много своих внутренних проблем", - отметил политик в эфире Радио НВ.

По мнению Садового, для разрешения вопроса возвращения оккупированных территорий Украина должна учитывать, "какие последствия это за собой повлечет".

"Здесь надо вспомнить историю: когда-то Конрад Аденауэр получил предложение присоединить ГДР, и Советский Союз на это был готов. Тогда он не принял это предложение и сказал: "У нас есть выбор между свободой и единством. Я выбираю свободу". И когда Советский Союз распался, тогда уже его преемник Коль забрал ГДР, и сегодня это объединенная Германия. Поэтому в любом варианте сегодня разговор о присоединении Донбасса должен учитывать, какие последствия это за собой повлечет для государства", - сказал лидер Самопомичи.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко считает, что у страны должна быть возможность силового освобождения Донбасса в случае необходимости.

"Конечно, у нас должна быть подобная опция. Любая армия готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. И мы это подчеркнули в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса", - отметил он 20 сентября во время ежегодного послания в Верховной Раде.

Слушайте полную версию интервью с Андреем Садовым в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

 

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