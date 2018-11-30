Садовый рассказал, как ему предлагали взятки на посту мэра Львова

Глава партии Объединение Самопомич Андрей Садовый рассказал, как на посту мэра Львова в качестве взяток ему "сотни раз предлагали совместный бизнес".

"Мне на моей должности сотни раз предлагали совместный бизнес, какие-то участия, проекты. Если бы я где-то согласился - все, меня бы уже не было, я бы уже был "на крючке". Поэтому у нас в Украине за 20 лет были прекрасные "звезды", которые взлетали. Куда они потом попадали? Они исчезали, потому что выбирали бизнес, выбирали деньги. Идешь в политику, хочешь славы - имей славу. Хочешь денег - иди в бизнес", - сказал городской голова Львова в эфире Радио НВ.

По словам Садового, ему очень часто предлагали участие в управлении и работе бизнес-компаний.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал отказ его политической силы в 2015 году голосовать за внесение нормы в Трудовой кодекс Украины о запрете трудовой дискриминации, в частности, по признаку сексуальной ориентации.

"Относительно равных прав - человек делает то, что считает нужным. Самопомич проявила свою позицию - ту, которую она считала нужной", - сказал он.