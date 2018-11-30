30 ноября 2018, пятница

Садовый рассказал, как ему предлагали взятки на посту мэра Львова

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Садовый рассказал о предложениях взяток
Фото: Андрій Садовий via Facebook

Садовый рассказал о предложениях взяток

Глава партии Объединение Самопомич Андрей Садовый рассказал, как на посту мэра Львова в качестве взяток ему "сотни раз предлагали совместный бизнес".

"Мне на моей должности сотни раз предлагали совместный бизнес, какие-то участия, проекты. Если бы я где-то согласился - все, меня бы уже не было, я бы уже был "на крючке". Поэтому у нас в Украине за 20 лет были прекрасные "звезды", которые взлетали. Куда они потом попадали? Они исчезали, потому что выбирали бизнес, выбирали деньги. Идешь в политику, хочешь славы - имей славу. Хочешь денег - иди в бизнес", - сказал городской голова Львова в эфире Радио НВ.

По словам Садового, ему очень часто предлагали участие в управлении и работе бизнес-компаний.

Слушайте полную версию интервью с Андреем Садовым в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал отказ его политической силы в 2015 году голосовать за внесение нормы в Трудовой кодекс Украины о запрете трудовой дискриминации, в частности, по признаку сексуальной ориентации.

"Относительно равных прав - человек делает то, что считает нужным. Самопомич проявила свою позицию - ту, которую она считала нужной", - сказал он.

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове