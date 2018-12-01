01 декабря 2018, суббота

Садовый рассказал, готов ли объединиться с Вакарчуком и Гриценко

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Садовый заявил, что не готов к партнерству для участия в президентских выборах
Фото: Андрій Садовий via Facebook

Садовый заявил, что не готов к партнерству для участия в президентских выборах

Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов к блокированию и политическим союзам с другими партиями и людьми, в частности, фронтменом группы Океан Эльзы Святославом Вакарчуком и лидером партии Гражданская позиция Анатолием Гриценко, для участия в парламентских выборах 2019 года.

В то же время Садовый подчеркнул в эфире Радио НВ, что не готов к подобному шагу в отношении президентских выборов.

"Я думаю, что на парламентские выборы можно идти на очень-очень крупное объединение, потому что должен быть мощный парламент. [...] Я буду благодарить всех, кто меня поддерживает, имея достаточно хорошие отношения и с Гриценко, и с Вакарчуком, со всеми. И на парламентских выборах, я думаю, должно быть показано большое единство, потому что это возможно юридически, а президент может быть только один, не может быть пять президентов", - заявил политик.

Говоря о возможности создания им именного политического блока Святослава Вакарчука, Садовой отметил, что "это позавчерашний день".

"С Вакарчуком имеем очень хорошие человеческие отношения, постоянно находимся в хорошей коммуникации. Я убежден, что он должен делать шаг для того, чтобы в следующем парламенте мы имели как можно большее количество адекватных людей", - сказал Садовый.

Напомним, ранее партии Самопомич и ДемАльянс подписали соглашение о политическом союзе.

Как отмечали в пресс-службе Самопомичи, политсилы также договорились о совместном участии в президентских, парламентских выборах 2019 года, а также местных выборах 2020 года. Кроме того, они приняли решение поддержать на президентских выборах Андрея Садового.

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