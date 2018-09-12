Садовый про роспуск фракции Самопомич в Киесовете: Это больно, но это правильно

Глава партии Объединение Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что роспуск фракции Самопомич в Киевском городском совете является правильным решением.

"Депутаты Киевсовета приняли участие в небольшом эпизоде большой коррупционной схемы. Киевская фракция Самопомич распущена. Если мы хотим другую, новую Украину, у нас нет другого выбора, как избавляться от малейших признаков недобропорядочности. Иначе ничего не получится. Это больно, но это правильно", - написал Садовый в Facebook.

Лидер партии также поблагодарил депутата Киевсовета от Самопомочи Наталью Манойленко, которая "первой обратила наше внимание на коррупционную угрозу во фракции".

"Мы сделали все возможное, чтобы дальнейших событий не произошло. Но они состоялись. Последствия были неизбежны", - заключил Садовый.

6 сентября исполнительный комитет партии Самопомич принял решение об исключении депутатов Киевсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из состава членов партии, аргументировав это причинением значительного ущерба репутации политической силы.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены", – сообщила пресс-служба партии.

11 сентября фракция Самопомич приняла решение о прекращении своей деятельности в Киевсовете и роспуске.

Комментируя ситуацию с причиной роспуска фракции, Гусовский заявил, речь шла о приватизации участка земли под зданием, которое находится в собственности у родственницы депутата Киевсовета Романа Марченко. Также экс-глава фракции Самопомич в Киевсовете отметил, что Марченко не является его "креатурой".

Гусовский добавил, что фракция Объединение Самопомич в Киевском городском совете была неудобной для руководителей политической партии Самопомич, поскольку поднимала много серьезных вопросов.

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