30 ноября 2018, пятница

Садовый рассказал, почему Самопомич не поддержала норму о недопущении дискриминации ЛГБТ

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Садовый заявил, что Самопомич проявила позицию, которую она считала нужной
Фото: Об'єднання Самопоміч via Facebook

Садовый заявил, что Самопомич проявила позицию, которую она считала нужной

Глава партии Объединение Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал отказ его политической силы в 2015 году голосовать за внесение нормы в Трудовой кодекс Украины о запрете трудовой дискриминации, в частности, по признаку сексуальной ориентации.

"Относительно равных прав - человек делает то, что считает нужным. Самопомич проявила свою позицию - ту, которую она считала нужной", - сказал Садовый в эфире Радио НВ.

Слушайте полную версию интервью с Андреем Садовым в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

12 ноября 2015 года Верховная Рада внесла антидискриминационную поправку в Кодекс законов о труде. Антидискриминационный законопроект №3442 входил в так называемый "безвизовый пакет" и был необходим для предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза.

Данная поправка дополняет Кодекс законов о труде перечнем признаков, по которым запрещается дискриминация в трудовых отношениях: "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность", "инвалидность" и т.п.

Как ранее сообщала Украинская правда, Юрий Луценко в качестве лидера фракции БПП отмечал, что фракция "Самопомич вся отказывается голосовать по этому закону".

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