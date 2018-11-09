Садовый прокомментировал аудиозапись, на которой он резко высказывается в адрес Гандзюк

В сети появилась аудиозапись, на которой мэр Львова Андрей Садовый резко высказывается в адрес убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Сам лидер Самопомочи признал, что запись реальная и извинился в Facebook.
Скандальная запись появилась на сайте Информатор.
"Это стерва ... Она причастна к развалу Самопомочи...Из нее лепят лидера, а она является тем человеком, который организует все те коррупционные схемы", - говорит Садовый на записи.
"Относительно записи. Голос мой", - написал мэр Львова.
Садовый объяснил критику в сторону Гандзюк эмоциями.
"Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь на записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.
Он добавил, что с погибшей активисткой лично знаком не был, а также доказательств, которые подтверждали бы факты коррупции в ее действиях, он так и не получил.
"Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", - отметил Садовый.
На упрек Садового Луценко ответил в прямом эфире канала Прямой.
"Всем очевидно двойное дно господина Садового", - сказал Луценко.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Четырех подозреваемых, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
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