Садовый прокомментировал аудиозапись, на которой он резко высказывается в адрес Гандзюк

В сети появилась аудиозапись, на которой мэр Львова Андрей Садовый резко высказывается в адрес убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Сам лидер Самопомочи признал, что запись реальная и извинился в Facebook.

Скандальная запись появилась на сайте Информатор.

"Это стерва ... Она причастна к развалу Самопомочи...Из нее лепят лидера, а она является тем человеком, который организует все те коррупционные схемы", - говорит Садовый на записи.

"Относительно записи. Голос мой", - написал мэр Львова.

Садовый объяснил критику в сторону Гандзюк эмоциями.

"Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь на записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.

Он добавил, что с погибшей активисткой лично знаком не был, а также доказательств, которые подтверждали бы факты коррупции в ее действиях, он так и не получил.

"Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", - отметил Садовый.

На упрек Садового Луценко ответил в прямом эфире канала Прямой.

"Всем очевидно двойное дно господина Садового", - сказал Луценко.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.