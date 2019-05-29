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Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Вчера, 19:23
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Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в Раду - фото

SaakashviliMikheil / facebook

Михеил Саакашвили

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом он заявил по возвращении в Украину в Международном аэропорту Борисполь.

«Я не пойду ни на какие выборы. Но я буду помогать обновлению политического класса. Я буду делать все, чтобы пришли новые люди», - сказал он.

Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

По возвращении в Киев Саакашвили пообещал, что президент Зеленский «еще удивит» многих украинцев.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

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