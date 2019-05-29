Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в Раду
Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.
Об этом он заявил по возвращении в Украину в Международном аэропорту Борисполь.
«Я не пойду ни на какие выборы. Но я буду помогать обновлению политического класса. Я буду делать все, чтобы пришли новые люди», - сказал он.
Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.
По возвращении в Киев Саакашвили пообещал, что президент Зеленский «еще удивит» многих украинцев.