Саакашвили: я обижен не на Авакова, а на Порошенко Сегодня, 22:51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Саакашвили заявил в интревью, что обижен на Порошенко REUTERS / Gleb Garanich

Саакашвили в интервью ТСН рассказал, что не обижен на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после инцидента с бутылкой.

«Я не обижен на Авакова. Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне многое обещал. Полномочия, финансирование», - заявил Саакашвили.

Напомним, что в июле 2017 тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Ему инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (Ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (Ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (Ч. 2 ст. 256).

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ДМС.

12 февраля 2018 Михаила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.