Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко Вчера, 22:59 Цей матеріал також доступний українською НАШ. Макси-ТВ Михеил Саакашвили НАШ. Макси-ТВ

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассказал о случайной встрече с пятым президентом Петром Порошенко после выдворения его из Украины.

По его словам, встреча состоялась «совсем недавно» на съезде Европейской народной партии, где Порошенко представлял свою политическую силу.

«Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел», - рассказал политик в эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ.

Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

По возвращении в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.