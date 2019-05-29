Оксана Бедратенко
Что делать Зеленскому прямо сейчас?
Андрей Смирнов
Зеленский показал, как можно его устранить
Олег Рыбачук
Зачем Зеленскому Саакашвили?
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Саакашвили про цель своего возвращения: Я приехал не ради мести

Вчера, 19:12
Цей матеріал також доступний українською
Саакашвили про цель своего возвращения: Я приехал не ради мести - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Михэил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.

Об этом Саакашвили заявил после возвращения в Украину в аэропорту Борисполь.

«Я приехал не мстить … я приехал строить. С миллионами украинцев, новым президентом и его командой», — заверил он.

По мнению Саакашвили, президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что он готов на демонтаж олигархической системы.

Саакашвили пообещал, что президент Зеленский «еще удивит» многих украинцев.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.

Теги:   Владимир Зеленский Михеил Саакашвили

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 13:46

img
Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал
Экономика

Вчера, 15:53

img
Давайте поработаем. Прогнозы сотрудничества с МВФ от Тимофея Милованова — видео
Политика

Вчера, 11:19

img
Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:48

img
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29153
Политика

Вчера, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
21505
Политика

28 мая, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
17244