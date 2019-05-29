Саакашвили про цель своего возвращения: Я приехал не ради мести Вчера, 19:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Михэил Саакашвили REUTERS / Gleb Garanich

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.

Об этом Саакашвили заявил после возвращения в Украину в аэропорту Борисполь.

«Я приехал не мстить … я приехал строить. С миллионами украинцев, новым президентом и его командой», — заверил он.

По мнению Саакашвили, президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что он готов на демонтаж олигархической системы.



Саакашвили пообещал, что президент Зеленский «еще удивит» многих украинцев.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.