Саакашвили про цель своего возвращения: Я приехал не ради мести
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.
Об этом Саакашвили заявил после возвращения в Украину в аэропорту Борисполь.
«Я приехал не мстить … я приехал строить. С миллионами украинцев, новым президентом и его командой», — заверил он.
По мнению Саакашвили, президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что он готов на демонтаж олигархической системы.
Саакашвили пообещал, что президент Зеленский «еще удивит» многих украинцев.
29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.
Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко.
Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.
Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.
После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.