Посол Грузии завтра прибудет в МИД для жесткого разговора, а после он покинет Украину — Дмитрий Кулеба 3 июля, 22:17 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во вторник, 4 июля, посол Грузии должен прибыть в МИД Украины для жесткого разговора из-за отношения грузинских властей к третьему президенту Грузии и украинскому гражданину Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram.

«Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михеилу Саакашвили. Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет жесткий разговор, он поедет в Грузию», — сказал Кулеба.

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Министр добавил, что Грузия должна прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину, поскольку он является украинским гражданином.

Кулеба в эфире телемарафона заявил, что после появления кадров с Саакашвили власти решились на «резкий, но справедливый шаг».

«Появились сегодня кадры Михеила Саакашвили. Невозможно на это спокойно смотреть. Мы наблюдаем за ситуацией вокруг него, поддерживаем с ним контракт, просто все сегодня достигло точки кипения», — сказал он.

Также Кулеба предположил, что грузинские власти хотят довести Саакашвили до смерти из-за личной ненависти и мести.

Ранее президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, заявил, что страна-агрессор Россия убивает Михеила Саакашвили руками грузинских властей. Он поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

Михеил Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.