Саакашвили: После 22 января меня могут депортировать из Украины

Бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер политсилы Рух новых сил Михеил Саакашвили заявил, что может лишиться последних легальных оснований для пребывания в Украине уже в понедельник, 22 января.

Как передает Интерфакс-Украина, Киевский апелляционный административный суд назначил на 22 января рассмотрение апелляции Управления Государственной миграционной службы в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января, который отказал в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании Саакашвили беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", - заявил Саакашвили в эфире телеканала News One.

Напомним, что 3 января Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения ГМС, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Михеил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, в том числе от Нидерландов. Однако он не собирается бежать из Украины, где у него отобрали украинское гражданство и начали досудебное расследование.