Саакашвили ответил на предложение Кличко возглавить партию УДАР — видео Вчера, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili/Facebook

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение», — сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, нужно или идти с УДАРом при условии полного реформирования партии, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов.

«Партию УДАР нужно менять фундаментально — там много людей Петра Порошенко. Если идти вместе, то нужно избавиться от этих людей, отмежеваться от коррупционеров. Это фундаментальное требование», — заявил политик.

Исходя из этого, Саакашвили хочет услышать агрументы за и против от граждан Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду.

Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. По возвращении он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.