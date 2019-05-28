Саакашвили ответил Луценко на слова о предателе
Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили отреагировал на обвинения генпрокурора Юрия Луценко в измене.
Председатель ГПУ Юрий Луценко, комментируя возможное изменение позиции относительно получения Саакашвили финансовой поддержки со стороны беглого олигарха Сергея Курченко и обвинения в содействии преступной группировке, заявил: «Нет. Предатель».
Саакашвили ответил на эти слова, заявив, что считает Луценко пережитком прошлого.
«Я подумал, к черту Луценко и всех ископаемых прошлого! Давайте смотреть в будущее», - написал он в Facebook.
Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.
Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.