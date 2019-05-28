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Саакашвили ответил Луценко на слова о предателе

Вчера, 21:48
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Саакашвили ответил Луценко на слова о предателе - фото

Mikheil Saakashvili / Facebook

Михеил Саакашвили

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили отреагировал на обвинения генпрокурора Юрия Луценко в измене.

Председатель ГПУ Юрий Луценко, комментируя возможное изменение позиции относительно получения Саакашвили финансовой поддержки со стороны беглого олигарха Сергея Курченко и обвинения в содействии преступной группировке, заявил: «Нет. Предатель».

Саакашвили ответил на эти слова, заявив, что считает Луценко пережитком прошлого.

«Я подумал, к черту Луценко и всех ископаемых прошлого! Давайте смотреть в будущее», - написал он в Facebook.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Теги:   Михеил Саакашвили Генпрокуратура Украины Юрий Луценко

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