Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме — эксперт в суде 29 декабря, 17:57 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме отравили тяжелыми металлами, заявил эксперт-токсиколог из США Дэвид Смит на слушаниях в Тбилисском городском суде.

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

Токсиколог убежден, что эта версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые установлены у Саакашвили.

Смит отметил, что отравление тяжелыми металлами приводит к поражению головного мозга, и как следствию — прогрессирующему слабоумию, а также периферической невропатии, атрофии мышц, повреждению желудочно-кишечного тракта, печени и сердца.

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«Мое мнению, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий, вызывающие достаточно серьезные токсические эффекты», — сказал он.

Токсиколог воздержался от комментария, каким образом вещества могли попасть в организм Саакашвили. По его оценкам, это произошло в грузинской тюрьме в мае этого года.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. По состоянию на сегодня президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.