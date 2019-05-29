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Саакашвили хочет вернуть изъятый украинский паспорт — адвокат

Вчера, 20:48
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Саакашвили хочет вернуть изъятый украинский паспорт — адвокат - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Михеил Саакашвили демонстрирует указ о возвращении ему гражданства Украины

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует вернуть себе паспорт гражданина Украины, изъятый при задержании.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНИАН.

«Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение паспорта, который у него забрали. Не нового паспорта, а того, который у него незаконно изъяли при задержании», - сказал защитник.

По словам адвоката, Саакашвили пересек границу с официальной справкой, полученной в консульстве Украины в Варшаве.

Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

По возвращении в Киев Саакашвили пообещал, что президент Зеленский "еще удивит" многих украинцев.

Теги:   Михеил Саакашвили

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