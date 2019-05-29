Саакашвили хочет вернуть изъятый украинский паспорт — адвокат Вчера, 20:48 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Михеил Саакашвили демонстрирует указ о возвращении ему гражданства Украины REUTERS / Gleb Garanich

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует вернуть себе паспорт гражданина Украины, изъятый при задержании.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНИАН.

«Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение паспорта, который у него забрали. Не нового паспорта, а того, который у него незаконно изъяли при задержании», - сказал защитник.

По словам адвоката, Саакашвили пересек границу с официальной справкой, полученной в консульстве Украины в Варшаве.

Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

По возвращении в Киев Саакашвили пообещал, что президент Зеленский "еще удивит" многих украинцев.