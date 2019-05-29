Саакашвили хочет вернуть изъятый украинский паспорт — адвокат
Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует вернуть себе паспорт гражданина Украины, изъятый при задержании.
Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНИАН.
«Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение паспорта, который у него забрали. Не нового паспорта, а того, который у него незаконно изъяли при задержании», - сказал защитник.
По словам адвоката, Саакашвили пересек границу с официальной справкой, полученной в консульстве Украины в Варшаве.
Напомним, что 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.
По возвращении в Киев Саакашвили пообещал, что президент Зеленский "еще удивит" многих украинцев.