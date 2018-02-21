Саакашвили эмоционально отреагировал на трехлетний запрет въезда в Украину

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили прокомментировал решение Госпогранслужбы запретить ему въезд в Украину на три года.

"Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", - написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что украинский народ раздражен отсутствием реформ, обещанных изменений и "тотальной лживостью и вороватостью власти". Себя же он назвал одним из миллионов таких недовольных.

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...", - добавил политик.

Напомним, что начальник Мостиского пограничного отряда запретил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. На момент принятия решения он находился за границей. Несмотря на это, Саакашвили смог вернуться в Украину. В этом ему помогли сторонники, которые устроили прорыв через польско-украинскую границу во Львовской области.

В Украине Саакашвили был оштрафован за незаконное пересечение границы. Он пытался через Государственную миграционную службу получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако ему было отказано.

12 февраля его выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии.