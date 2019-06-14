С ZIK планируют увольняться 90% сотрудников после покупки соратником Медведчука — СМИ
Коллектив ZIK в большинстве отреагировал возмутительно на покупку телеканала Тарасом Козаком, который баллотируется в Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя, сообщает theБабель.
Собеседник рассказал, что большинство сотрудников планируют увольняться.
«Есть небольшой процент работников, которым безразлично — менее 20%. И это преимущественно технические работники, которые не работают в кадре. А те, кто в кадре, около 90% — увольняются», — сказал собеседник.
Творческий коллектив телеканала в ближайшие дни планирует делать публичное заявление.
Генеральный продюсер ZIK Наталья Влащенко сообщила, что пока не комментирует ситуацию. Однако отметила, что в ближайшее время сделает заявление.
Напомним, что журналисты сообщили, что покидают телеканал в связи с его продажей соратнику Медведчука.
Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.
Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.