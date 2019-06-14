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С ZIK планируют увольняться 90% сотрудников после покупки соратником Медведчука — СМИ

14 июня, 21:48
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С ZIK планируют увольняться 90% сотрудников после покупки соратником Медведчука — СМИ - фото

112.ua

Тарас Козак

Коллектив ZIK в большинстве отреагировал возмутительно на покупку телеканала Тарасом Козаком, который баллотируется в Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя, сообщает theБабель.

Собеседник рассказал, что большинство сотрудников планируют увольняться.

«Есть небольшой процент работников, которым безразлично — менее 20%. И это преимущественно технические работники, которые не работают в кадре. А те, кто в кадре, около 90% — увольняются», — сказал собеседник.

Творческий коллектив телеканала в ближайшие дни планирует делать публичное заявление.

Генеральный продюсер ZIK Наталья Влащенко сообщила, что пока не комментирует ситуацию. Однако отметила, что в ближайшее время сделает заявление.

Напомним, что журналисты сообщили, что покидают телеканал в связи с его продажей соратнику Медведчука.

Ранее владельцем телеканала ZIK стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.

Теги:   Телеканал Виктор Медведчук

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